Запуск рынка земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024-м, говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады, сообщает 112 Украина.

«Мы отменим мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Как результат, эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год за счет повышения уровня экономической конкуренции. Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года», - говорится в документе.

Кабмин планирует провести дерегуляцию по вопросам землеустройства, выровнять налоги на землю, ввести предохранители против земельного рейдерства и 100% сведений о земельных участках внести в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.