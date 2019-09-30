также в разделеЭкономика
В Кабмине планируют увеличить количество лоукост-маршрутов 11
НБУ: Банки не имеют права слать рекламу на телефоны украинцев без их согласия 20
Кабмин хочет ликвидировать более тысячи предприятий 40
Сегодня – последний день оборота мелких монет 27
Гончарук: Украина готова к отопительному сезону 18
Гончарук об Укрзализныце: Все очень плохо 69
S&P обновило прогноз курса гривни 38
Гончарук надеется на подписание новой программы с МВФ до конца года 17
«Укразализыцю» могут разделить на несколько компаний 23
Госдолг сократился на $500 миллионов 36
НБУ и Минфин считают безопасной долю иностранцев на рынке гособлигаций 24
В НБУ сообщили, что обсуждение программы МВФ продолжится в США 24
Курс гривни снова обновил четырехлетний максимум 39
«Успокою панику»: Гончарук уверяет, что переговоры с МВФ находятся в активной фазе 39
Накопительной пенсионной системы в Украине пока не будет 91
МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой программе в ближайшее время 27
Профицит госбюджета сократился в 5 раз 26
США расширили санкции против РФ 42

Запуск рынка земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024-м, говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады, сообщает 112 Украина.

«Мы отменим мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Как результат, эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год за счет повышения уровня экономической конкуренции. Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года», - говорится в документе.

Кабмин планирует провести дерегуляцию по вопросам землеустройства, выровнять налоги на землю, ввести предохранители против земельного рейдерства и 100% сведений о земельных участках внести в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
7365 грн.
19
Теги