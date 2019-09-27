Более половины украинцев (52%) не поддерживают отмену моратория на продажу земли, сообщил 26 сентября Киевский международный институт социологии по данным проведенного им с 16 по 19 сентября опроса.

Одобряют продажу земли 35% опрошенных, 13% затруднились ответить на этот вопрос, передает Радио Свобода.

В то же время почти две трети опрошенных (64%) считает, что решение по этому поводу должен принимать всеукраинский референдум.

«За год количество противников продажи земли уменьшилось, в ноябре 2018 против продажи земли было 72%. Возможно, это связано с разницей в формулировке вопросов (в 2018-м мы спрашивали «Если бы сегодня проводился референдум по вопросу покупки / продажи земель сельскохозяйственного назначения, как бы Вы проголосовали?»), Возможно, из-за увеличения поддержки действий Зеленского и новой власти его сторонниками, а возможно, из-за смены риторики о продаже земли в некоторых популярных телеканалах и в интернете», - так прокомментировал результаты опроса генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.