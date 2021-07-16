По состоянию на 15 июля в Украине проведено 774 земельные транзакции на ранее запрещенные к продаже участки с/х назначения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

«Позавчера на заседании правительства мы приняли важный проект, который позволит украинским аграриям получать кредиты на портфельной основе для покупки земли сельскохозяйственного назначения. Правительством также были введены другие меры поддержки малых хозяйств: выплата 5000 грн на гектар вновь хозяйствам, 5000 грн на одну корову в год, возможность заказать консультационные услуги до 36 тыс. грн, которые государство компенсирует; возмещение 90% единого социального взноса для малых семейных ферм», - отметил Шмыгаль.

По его мнению, соответствующие стимулы развития будут способствовать созданию новых рабочих мест в селе и увеличивать поступления в местные бюджеты.

Как сообщал ForUm, 1 июля 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.