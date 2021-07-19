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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня зарегистрировано 1107 сделок.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 3804 нотариусов. Всего заявлений – 4246, из них согласовано 3729, в очереди на рассмотрение - 26 отказ получили 491.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Напомним, 1 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
ForUm

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