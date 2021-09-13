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По состоянию на 13 сентября в рамках рынка земли заключено 15 533 сделок, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4943 нотариуса. Всего заявлений - 5552, из них согласовано 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получили 641.

В региональном разрезе по количеству сделок больше заключали в Полтавской (1403 договора) и Киевской (1371 договоров) областях.

По площади лидируют Кировоградская (4 930,9 га) и Харьковская (4236 га) области.

 
ForUm

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