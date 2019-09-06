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Государственное бюро расследований планирует провести следующие допросы экс-президента Украины Петра Порошенко 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября. Об этом на брифинге сообщила спикер бюро Анжелика Иванова, передает 112 Украина.

«Я получила санкцию и могу вам сообщить, когда будут следующие допросы для того, чтобы избежать манипуляций... Итак, по состоянию на сейчас повестки для допроса Петра Порошенко в производствах, уголовных производствах следователями ГБР на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября», - рассказала Иванова.

Как сообщал ForUm, сегодня, 6 сентября, пятый президент проигнорировал уже второй допрос в ГБР. По словам спикера бюро, если лицо не является дважды на допрос, то следователи имеют право ходатайствовать в суд о применении к нему принудительного привода.

В то же время Иванова пояснила, что Порошенко является народным депутатом Украины - то есть лицом, на которое распространяется депутатская неприкосновенность.

«Поэтому до января 2020 года, собственно, следователи ничего не смогут сделать с тем, что он не появляется на допрос», - констатировала Иванова.

Она добавила, что всего ГБР расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.
ForUm

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