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Пятый президент Украины Петр Порошенко празднует свой 54-й день рождения на работе.

«Встречаю свой день рождения традиционно на работе. Приятно, что есть люди, которые помнят и даже в перерывах между государственными делами могут сделать сюрприз», – написал он в Facebook.

25–26 сентября Порошенко принимает участие в конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы, организуемой в г. Сопот (Польша).

Порошенко родился в Болграде Одесской области 26 сентября 1965 года.
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