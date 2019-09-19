Опубликовано видео задержания 42-летнего снайпера Алексея Белька, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Видео на странице в Facebook опубликовал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украины справилась "на отлично". Водная полиция, спецподразделение КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция Украины, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи etc. Планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушение инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и, в конце концов, единственный идеальный - задержание без вреда жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя. Блестящая спецоперация, во время которой все службы и подразделения МВД действовали четко, слаженно, а главное выполнили свой долг - служить и защищать», - написал он.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта».