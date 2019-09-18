Мужчина, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве, может «светить» пожизненное заключение. Об этом журналистам заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает Укринформ.

«В настоящее время у нас возбуждено уголовное производство «Приготовление к совершению террористического акта». Это в зависимости от последствий даже к пожизненному заключению», - сказал Корищенко.

Предварительно, по его словам, есть подозрение, что мужчина что-то употреблял, но это должно быть подтверждено соответствующими анализами.

Крищенко сообщил, что при задержании при мужчине не было найдено взрывчатых веществ или устройств. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля злоумышленника и дальнейший осмотр моста. При злоумышленнике был найден карабин.

Напомним, в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

По данным источников в правоохранительных органах, «минером» оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данным СМИ, мужчина требовал »прекратить капитуляцию на Донбассе».