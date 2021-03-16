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Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, который в сентябре 2019 угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении лица принудительных мер медицинского характера, которое судом удовлетворено.  

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

 «Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Позже правоохранители его задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта». 
ForUm

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