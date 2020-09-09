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Суд отпустил жителя города Вишневое Виталия Ткаленко, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать столичный мост Метро, из психиатрического учреждения под круглосуточный домашний арест.

Такое решение приняла следственная судья Днепровского райсуда столицы Оксаны Бирсы 2 сентября 2020 года, сообщает «Украинская правда».

Согласно постановлению суда, судья частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения следователя Александра Майбороды, который по согласованию прокурора Дениса Спесивцева просил о содержании под стражей.

Суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что экспертиза установила вменяемость подозреваемого, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. «Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Квалификация его действий остается неизменной - ч. 2 ст. 259 УК Украины», – отметила она.

Напомним, в Киеве 1 июня в 13.41 неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать. Позже его задержали. У мужчины оказался муляж взрывчатки.  

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 3 июня мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 315 тыс. гривен.
ForUm

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