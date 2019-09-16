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На следующей встрече в нормандском формате должен быть решен вопрос окончательного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и установлены четкие сроки разведения войск вдоль линии разграничения на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Участники «нормандской четверки» и США готовы помочь России найти «легкий путь», чтобы уйти с оккупированных украинских территорий. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он также заявил, что «формула Штайнмайера» по урегулированию на Донбассе может быть применена только после проведения выборов на оккупированной территории, которые должны состояться после достижения всех моментов безопасности.  

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов отмечает, что за последние 5 лет в Украине произошло не так много изменений, чем он ожидал.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не исключил возможности своего баллотирования на пост городского головы Киева.

Сегодня, 16 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск «Rapid Trident-2019» («Стремительный трезубец-2019»).

В Мариуполе расстрелян боевик террористической организации «ДНР» Роман Джумаев. 
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