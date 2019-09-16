Участники «нормандской четверки» и США готовы помочь России найти «легкий путь», чтобы уйти с оккупированных украинских территорий. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью ТСН.

«Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчивая, антироссийская и прозападная, чем когда-либо ранее», - сказал он.

По словам Волкера, Россия получает совершенно противоположный результат от того, который хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе.

«Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это», - сказал спецпредставитель.

Дипломат также указал на готовность всех участников переговорного процесса помочь России выйти из конфликта в «легкий способ».

«И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это», - заявил Волкер.

