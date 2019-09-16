На следующей встрече в нормандском формате должен быть решен вопрос окончательного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и установлены четкие сроки разведения войск вдоль линии разграничения на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Какие там должны быть шаги? Главные шаги – это решение вопроса – не поднятие темы, а решение вопроса окончательного освобождения всех наших пленных. «Всех на всех» - мы можем так это называть. Второй шаг – окончательное решение с четкими сроками разведения войск: Золотое, Петровское, а затем - четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей контактной линии. Третье – если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны с вами понимать, что будут четкие сроки вывода всех войск с оккупированных территорий до выборов», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что последняя встреча «нормандской четверки» состоялась в октябре 2016 года.

«Поэтому я ожидаю, что эта встреча наконец произойдет. Когда у нас война в стране, у нас не может быть встречи один раз в три-четыре года. Мы не можем столько ждать, потому что каждый день гибнут наши ребята», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что 2 сентября состоялась встреча в нормандском формате на уровне советников глав государств. «Они все подготовили и сказали, что мы хотим на встрече не поднимать вопросы, а решать их», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины надеется, что встреча в нормандском формате будет результативной. «Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать позицию Украины. Я хочу в это верить. И ожидаю, что встречи в нормандском формате после этого будут не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и прекращением войны», - заявил он.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

«Формулу Штайнмайера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», - сказал Пристайко.

«Формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.