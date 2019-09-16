Сегодня, 16 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск «Rapid Trident-2019» («Стремительный трезубец-2019»).

Как сообщает пресс-служба Минобороны, от украинской стороны соруководителями учений назначены заместитель командующего - начальник управления подготовки оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВС Украины полковник Александр Жакун, от Вооруженных сил США - полковник Тимоти Кливленд.

В этом году к проведению учений привлечено беспрецедентное количество военнослужащих – более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украина (более 3 тысяч человек) представлена ​​военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, военнослужащими ЛитПолУкрбрига, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактической группой МВД, в которую вошли военнослужащие НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГосЧС, УГО, и ВСП ВСУ.

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Командно-штабная фаза проводится с помощью систем имитационного моделирования, то есть, мощных компьютеров и уникального программного обеспечения, которые позволяют моделировать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени. Для проведения обучения привлечены более шести сотен единиц автомобильной техники и боевых бронированных машин различного класса, а также четыре вертолета Ми-8 бригады армейской авиации, которые будут выполнять в рамках обучения широкий спектр задач: от медицинской эвакуации до высадки десанта. Предусматривается выполнение упражнений боевых стрельб. Кроме того, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES.

Нынешние учения будет проходить также с учетом деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке - «Украина» (JMTG-U), направленной на подготовку украинских военнослужащих различных воинских специальностей по стандартам НАТО с привлечением иностранных инструкторов из США, Канады, Великобритании, Литвы, Эстонии и Польши. Учение предусматривает проведение командно-штабной и полевой фаз, во время которых руководящий состав и офицеры штаба многонациональных подразделений звена «батальон-бригада» будут тренироваться в общем планировании и проведении операций. Личный состав подразделений будет отрабатывать тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению, с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии.

Кроме того, в рамках учений будет проходить проведение оценки НАТО 1-го уровня двух украинских подразделений: роты РХБ защиты и роты оперативного обеспечения на предмет совместимости и соответствия стандартам Североатлантического альянса. В ходе проведения «Rapid Trident-2019» состоится также специальная подготовка для специалистов гражданско-военного сотрудничества – сравнительно новой структуры в Вооруженных силах Украины, которая активно развивается и имеет активное применение во время боевых действий.