Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов отмечает, что за последние 5 лет в Украине произошло не так много изменений, чем он ожидал.

«Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, прибывшему на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться», - написал он в Facebook.

По его словам, предварительных вывода пока два.

«1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю», - отметил Сенцов.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.