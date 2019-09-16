«Формула Штайнмайера» по урегулированию на Донбассе может быть применена только после проведения выборов на оккупированной территории, которые должны состояться после достижения всех моментов безопасности.



Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью ТСН.



«Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация «формулы Штайнмайера» возможна только после того, как выборы состоятся. И это то, что обсуждалось в «нормандском формате» годами. Это то, что в день выборов, этот специальный статус для оккупированных территорий будет только предварительную силу», - подчеркнул он.

По словам спецпредставителя, если выборы будут признаны ОБСЕ свободными и честными, тогда специальный статус станет постоянным.

«Для того чтобы иметь выборы свободными и честными, нужна свободная, спокойная, безопасная среда. Поэтому, безопасность прежде всего. И пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась ли что-то для этого сделала», - сказал Волкер.

«Думаю, каждый готов сказать: «Ок, пора, чтобы формула заработала», но чтобы прийти к этому, нужно, чтобы Россия вывела войска. Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть расположены миротворцы для создания стабильности или восстановлена ​​стабильность иным образом, чтобы внедрить минские договоренности. «Формула Штайнмайера» начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы иметь свободные выборы», - пояснил он.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

«Формулу Штайнмайера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», - сказал Пристайко.

«Формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.