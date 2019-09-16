Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не исключил возможности своего баллотирования на пост городского головы Киева.
«Малейшая проблема в этом всем – это кандидаты. Кандидатур много. Может, я даже пойду», - сказал он в интервью ВВС Украина.
Отвечая на уточняющий вопрос касательно его возможности баллотироваться на выборах столичного городского головы, Богдан сказал: «Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным».
На просьбу привести пример того, что он считает серьезным занятием для себя, Богдан сказал: «Например, выборы мэра (смеется). Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? (смеется)».
При этом глава ОП отметил, что в команде президента еще не определились с тем, проводить ли досрочные местные выборы по всей Украине, или только в некоторых городах.
«Это очень длинный вопрос, на который нет одного ответа. Надо понимать, что такое местные выборы существуют законодательные ограничения, и чтобы не было хаоса, а он обязательно будет ... У нас внеочередные выборы проводятся всегда на срок до очередных - чтобы все советы по всей Украине одновременно перезагружены. Если сейчас делать досрочные, то они будут совсем недалеко от очередных. А очередные у нас быстро (осенью 2020 - ред.)», - сказал Богдан.
Как ранее сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждал, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.
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