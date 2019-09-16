В Мариуполе расстрелян боевик террористической организации «ДНР» Роман Джумаев. Об этом сообщает сайт города 0629 со ссылкой на собственные источники.

Сегодня в 11:36 в квартиру многоэтажного дома на улице Воинов-освободителей позвонили неизвестные и расстреляли Джумаева в упор. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда «скорой». В пресс-службе Центрального отдела полиции сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.



Роману Джумаеву 28 лет. Он уроженец Мариуполя, программист. До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков «ДНР». Джумаев принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь, где, по информации СМИ, работал менеджером. В 2016 году Джумаев переехал в Россию.

В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы проведать родственников.

Джумаева обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Суд по данному факту еще длится. Последнее заседание состоялось в начале августа. Жовтневый районный суд изменил меру пресечения подозреваемому на домашний арест.