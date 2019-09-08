также в разделеОбщество
Луценко: Украина не могла выдать Цемаха Нидерландам 34
В РФ предлагают Украине заключить соглашение для обмена осужденными 16
Макрон назвал обмен пленными решающим шагом для возобновления диалога с РФ 16
Украинский фильм получил одну из главных наград Венецианского кинофестиваля 24
Кольченко: Я не признал вину и не просил помилования 28
Дезертиры, шпионы и боевики: Матиос рассказал лицах, переданных РФ в рамках обмена 66
Адвокат: РФ готовится вернуть Украине захваченные корабли 28
В больницу «Феофания» привезли 11 освобожденных украинцев 44
Карпюк: Клых находится в очень тяжелом состоянии, его сразу отвезли в больницу 86
В Нидерландах заявили, что смогли допросить Цемаха 92
Вышинский обещает вернуться в Украину для участия в судебных заседаниях 19
СБУ: В плену боевиков остаются 227 украинцев 31
Гриб: Я не устал за два года заключения, отдохнем после завершения войны 61
Сенцов: Очень рады оказаться на родной земле, но до победы еще очень далеко 58
Опубликованы списки лиц, участвовавших в обмене между Украиной и РФ 216
Самолет с освобожденными в рамках обмена россиянами прилетел в РФ 31
Захваченные моряки и политзаключенные вернулись в Украину 133
Экс-омбудсмен Украины: Путин помиловал Сенцова и еще 10 украинцев 39

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, бывшего начальника бригады «ПВО ДНР» из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.

Об этом говорится в письме, которое голландская генпрокуратура направила родственникам жертв катастрофы MH17, сообщает УНИАН со ссылкой на  NOS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли выдача Цемаха.

«Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а [российский омбудсмен] Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен, тогда обращайтесь к нам», – сказала Захарова.

Москалькова в свою очередь напомнила, что уголовное производство в отношении Цемаха в Украине не закрыто. «В соответствии с действующим законодательством, он может давать показания по видеосвязи либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в генпрокуратуру», – заявила омбудсмен. 

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4460 грн.
30
Теги