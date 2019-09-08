Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, бывшего начальника бригады «ПВО ДНР» из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.

Об этом говорится в письме, которое голландская генпрокуратура направила родственникам жертв катастрофы MH17, сообщает УНИАН со ссылкой на NOS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли выдача Цемаха.

«Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а [российский омбудсмен] Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен, тогда обращайтесь к нам», – сказала Захарова.

Москалькова в свою очередь напомнила, что уголовное производство в отношении Цемаха в Украине не закрыто. «В соответствии с действующим законодательством, он может давать показания по видеосвязи либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в генпрокуратуру», – заявила омбудсмен.



Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Нидерланды смогли допросить Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.