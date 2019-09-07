Нидерланды смогли допросить бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Об этом написал глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме парламенту, которое цитируют местные СМИ, сообщает «Европейская правда».

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Издание De Telegraaph сообщает, что Блок написал депутатам, что в правительстве жалеют, что Цемах был выдан России. В правительстве опасаются, что теперь его невозможно будет привлечь к ответственности.

«Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными», - цитирует издание письмо Блока.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.