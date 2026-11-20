Президент США Дональд Трамп погодився з тим, що Вашингтон не повинен ухвалювати рішень щодо завершення війни Росії проти України без участі українського керівництва. За його словами, він не став би нічого вирішувати без президента Володимира Зеленського, повідомляє NBC News.

Американського лідера попросили прокоментувати заяву Зеленського про те, що США не можуть домовлятися щодо майбутнього України без участі офіційного Києва. «Я погоджуюся з ним. Я б нічого не робив без нього — він очільник цієї країни, тому я б цього не робив», — відповів Трамп.

Водночас президент США заявив, що його нещодавня розмова з російським диктатором Володимиром Путіним минула добре та може сприяти просуванню мирного процесу.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, після відльоту з Китаю Трамп зателефонував учасникам зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні. Під час розмови він розповів союзникам про контакти з Путіним і передав його слова про нібито бажання завершити війну.

Однак європейські посадовці скептично оцінюють готовність Кремля припинити бойові дії. Союзники також занепокоєні тим, що Росія намагається розширити переговори про Україну до питань безпеки всієї Європи.

Сам Трамп, виступаючи в Китаї, підтвердив, що обговорював війну з Путіним під час особистої розмови в четвер. Водночас він не став розкривати подробиць.

«Я думаю, певні зрушення відбуваються. Я думаю, що він — і я сподіваюся, що інша сторона теж — хотів би бачити завершення цієї війни», — заявив американський президент.

Як повідомляло раніше ForUa, спецпосланці Трампа заявили про останню можливість досягти миру.