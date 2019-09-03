Пятый президент Украины Петр Порошенко 3 сентября не пришел в назначенное время на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Его планировали допросить в качестве свидетеля по делу об издании одного из указов. Об этом журналистам сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань, после того как вышел из здания ГБР, передает УНИАН.

По его словам, следователи ГБР не предоставили никаких разъяснений ни ему, ни Порошенко, по поводу какого именно злоупотребления его вызывают, и отказались предоставить перечень вопросов. Однако Головань отметил, что в повестке указано, что Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

«Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов. Мы поставили вопрос письменно следователям еще 15 августа, чтобы они разъяснили суть уголовного производства. Ответа мы не имеем», – сказал адвокат.

На вопрос журналистов, явится ли сегодня на допрос Порошенко, он ответил: «Я думаю, что нет». «Есть такая формулировка «уважительная причина». Мы считаем, что работа в парламенте – это уважительная причина. Мы уверены, что следователи с нами согласятся», – отметил Головань.

Напомним, Порошенко 12 августа провел больше двух часов в здании ГБР. Его допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

После этого председатель бюро Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента будет проведен с применением полиграфа.

В то же время Порошенко заявил, что не доверяет ГБР и его руководству, и выразил готовность пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала «Прямой».