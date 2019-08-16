Прокуроры просят отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Громадське.

Меру пресечения Грымчаку будет избирать Деснянский районный суд Чернигова. Заседание начнется не раньше 17:00, поскольку должно пройти 3 часа после вручения ходатайства для ознакомления.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Защита будет настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.