Защита заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которому НАБУ сообщило о подозрении, будет настаивать в суде на избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.

Об этом журналистам сказала его адвокат Татьяна Матяш, передают Українськi Новини.

«Мы будем настаивать на наименьшей мере пресечения - личном обязательстве», - сказала она.

По ее словам, также есть желающие, которые готовы взять Грымчака на поруки.

Матяш сообщила, что пока неизвестно где состоится суд - в Киеве или Чернигове, но судебное заседание должно состояться в пятницу-субботу.

Ей также неизвестно, какую меру пресечения для Грымчака будет просить прокуратура, но очевидно, что речь должна идти об аресте с залогом.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.