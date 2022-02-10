Уличение в получении неправомерной выгоды депутата Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислава Трубицына, а также директора одного из коммунальных предприятий – лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы, заявила глава партии Елена Шуляк.

«Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Наша политическая команда обеспечила все необходимое для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств и имели твердый правовой фундамент. Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный», - написала она.

При этом Шуляк считает, что «политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной, особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные».

«Именно поэтому я уже сегодня издала распоряжение о созыве, согласно ст.9.1.4 Устава Партии, внеочередной конференции Киевской городской организации политической партии «Слуга народа» для рассмотрения этого инцидента и принятия соответствующих решений по отношению к Владиславу Трубицыну. Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой», - резюмировала глава партии.