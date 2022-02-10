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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

«Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке. Я всегда говорил и еще раз подчеркиваю: мы будем избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток. И будем и дальше помогать правоохранительным органам привлечь к ответственности таких «деятелей». Несмотря на партийные цвета, должности или регалии», – подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, 9 февраля 2022 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

В «Слуге народа» обвинили в этом Кличко.
ForUm

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