29 июля двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, на котором обсуждалось дело об убийстве ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко («Сармата») объявили о самоотводе. Заявления судей об этом было объявлено в начале судебного заседания, сообщает Радио Свобода.

О самоотводе заявила председательствующая судья Надежда Дубровская, которая объяснила свое решение знакомством членов семьи с женой погибшего. В частности муж Дубровской оказывал ей услуги по ремонту электропроводки, а дочь отдыхала на базе, принадлежащей жене Олешко. Другая судья Елена Кошевая сообщила, что у нее находится на рассмотрении иск к погибшему Виталию Олешко, рассмотрение которого после убийства «Сармата» было продлено для его реабилитации по заявлению жены.

Сейчас в рассмотрении дела об убийстве Олешко сделан перерыв для определения нового состава коллегии судей.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.

6 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства «Сармата» Михаила Сигиду, но 12 июня его повторно арестовали.

Заказчика убийства до сих пор не установили, следствие продолжается. Недавно полиция вызвала на допрос двух народных депутатов: Александра Пономарева и Сергея Валентирова. Последний имел тесные отношения с обвиняемым Сигидой. Именно депутатов родные и собратья «Сармата» считают заказчиками убийства.