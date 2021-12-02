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Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей.

В этих указах значаться судьи Майдана Андрей Ключник из Святошинского райсуда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева, отмечает Фундація DEJURE.

В 2018 году Общественный совет добродетели принял выводы, что судьи Ключник и Заруба не отвечают критериям добродетели и профессиональной этики.

Так, судья Ключник в 2014 годун заключил в тюрьму активиста Революции Достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах.

Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу: решение судьи Ключника по поводу активиста Евромайдана противоречило закону.

Высшая квалифкомиссия судей прекратила дисциплинарное производство по судье из-за того, что истек срок привлечения к ответственности.

И это не единственное сомнительное решение судьи Ключника (больше здесь: https://bit.ly/3pgMTw6)

Судья Заруба также получил отрицательное заключение  из-за преследования активистов Революции Достоинства — в данном случае речь идет о представительнице «Автомайдана», которую судья лишил водительских прав на три месяца якобы за нарушение требования остановиться на требование полиции (https://bit.ly/31bvtsU)
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