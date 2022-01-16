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В Украине пенсии судьям за год повысили в 56 раз больше, нежели обычным гражданам.

Как передает "Хвиля", об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Так, размер повышенных пенсий для судей в отставке и обычных украинцев составляет огромный разрыв – за год, с января 2021 года, пенсия судьи повысилась с 67 961 до 90 822 грн.

В Украине огромный разрыв в размере повышенных пенсий для судей в отставке, а также для обычных пенсионеров. Таким образом, повышение составило 22 861 грн

А вот пенсия для простых украинцев, получающих выплаты по возрасту, пенсия за год увеличилась с 3538 до 3944 грн. Соответственно, повышение составило 406 грн.

Это говорит о том, что судьям повысили пенсии в 56 раз больше, чем обычным украинцам.

При этом такой огромный разрыв в пенсиях связан с тем, что судьи в Украине получают пенсии по особому закону. То есть, если обычный украинец за каждый отработанный год в лучшем случае получает 1% расчетного заработка (а его размер значительно ниже реального), то судьи могут рассчитывать на 80% от зарплаты того, кто на данный момент работает на его должности.

Что касается других украинцев, то они могут рассчитывать на пенсию, размер которой не превышает 10 минимальных выплат. Однако для этого при условии наличия 35 лет стажа нужно иметь белую зарплату, которая примерно в семь раз выше средней по стране.
ForUm

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