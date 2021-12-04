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В Высший совет правосудия с начала года поступило 246 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия.

Как передает Укринформ, такую цифру приводит сайт ВСП.

«С начала года в ВСП поступило 246 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, которые нарушают гарантии независимости судей или подрывают авторитет правосудия. С учетом сообщений, поступивших в предыдущие периоды, за одиннадцать месяцев 2021 года Совет рассмотрел 307 сообщений», - указывают в ведомстве.

Отмечается, что по результатам рассмотрения 104 сообщений принято 86 решений о принятии мер реагирования.

В то же время, рассмотрев 203 сообщения судей, ВСП принял 57 решений об утверждении 192 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

В общей сложности на протяжении 2017-2020 годов ВСП рассмотрел 1 424 сообщения судей о вмешательстве в их профессиональную деятельность, информируют в ведомстве.
ForUm

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