У НАТО високо оцінили кампанію ударів ЗСУ по російських НПЗ

В Об'єднаному командуванні збройних сил НАТО заявили, що слід віддати шану операціям України проти російських НПЗ.

Заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО Джон Стрінгер висловив сподівання, що Росія підходить до переговорів із доброю волею, але зазначив, що мало що свідчить про те, що Путін відійшов від своїх максималістських вимог, повідомляє Euronews.

Стрінгер зазначив, що цілі України щодо забезпечення перемир’я є пріоритетними для НАТО.

"Побачимо, наскільки серйозно Росія ставиться до цього. Сподіваймося, що це не просто, відверто кажучи, повторення вимог, які, як я вже казав, сягають 2022 року", – додав він.

На запитання про побоювання, що на Україну можуть чинити тиск, аби вона погодилася на зміни своїх кордонів, зокрема відмовилася від контролю над частинами Донецької та Луганської областей, Стрінгер відповів, що лише Україна має право визначати майбутнє своєї суверенної території.

"Що стосується території, то це виключно справа українців", – сказав він.

Стрінгер високо оцінив успішні українські операції, спрямовані проти російських дизельних нафтопереробних заводів.

Стрінгер зазначив, що західні союзники повинні віддати належне успіху України в завданні удару Путіну.

"Це завдає шкоди Путіну. Він думав, що зможе вторгнутися, встановити нову архітектуру безпеки в Європі, яка розпочалася в Україні на початку 22-го, але йому болісно розвіяли ці ілюзії. Те, чого Україна змогла досягти завдяки уяві, інноваціям та волі, є справді неймовірним, і ми повинні віддати цьому належну шану", – додав він.

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