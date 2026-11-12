Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових загиблими, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кількість російських військових, які гинуть і зазнають поранень в Україні за місяць, уже майже дорівнює сукупним втратам США за 14 років війни у В’єтнамі.

За словами Рютте, Путін провалюється на полі бою, оскільки протягом останніх кількох місяців Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових загиблими і важкопораненими, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати за 14 років у В’єтнамі втратили 56 тисяч. А тут, за один місяць, у Росії загиблих або тяжко поранених – 40 тисяч. І, за попередніми даними, у жовтні ця цифра могла зрости до понад 50 тисяч. 50 тисяч за один місяць", – сказав Рютте.

Він додав, що на тлі провалу на полі бою Путін намагається зламати волю України до боротьби, завдаючи ударів по цивільному населенню, обстрілює українські міста ракетами та дронами, намагаючись знищити критичну інфраструктуру напередодні зими.

"Росія також посилила свою кампанію ворожих дій по всій Європі. Путін намагається роз’єднати нас, дестабілізувати наші суспільства та підірвати нашу підтримку України за допомогою підпалів, інцидентів із дронами, кібератак та інших зловмисних дій. Але давайте будемо відвертими. Йому це не вдається. На кожну російську гібридну атаку проти наших країн ми надсилаємо Україні ще більше підтримки", – резюмував Рютте.