Український флот отримає другий корвет турецького проєкту Ada у 2027 році

Другий корвет, призначений для Військово-Морських сил ЗСУ, «Гетьман Іван Виговський» майже готовий. Нині корабель добудовують на верфі в Стамбулі, після чого на нього чекають морські випробування та передача Україні.

Про завершальний етап будівництва повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, який відвідав підприємство турецької компанії STM.

За його словами, під час візиту він оглянув корвет, зустрівся з його командиром, капітаном 2-го рангу Юрієм Пищиком, а також поспілкувався з українськими військовими, які беруть участь у підготовці корабля до служби.

Буданов зазначив, що навчання українських моряків триває. Наступними кроками мають стати перший вихід корвета в море, випробування його систем і передача корабля ВМС України.

«Гетьман Іван Виговський» — другий корвет, який STM будує для українського флоту. Обидва кораблі належать до турецького проєкту Ada.

Україна та Туреччина домовилися про будівництво двох корветів для українського флоту в грудні 2020 року. Контракт передбачає не лише спорудження кораблів, а й передавання технологій. Обидва судна будують за турецьким проєктом Ada, головним підрядником виступає компанія STM. Це перший випадок експорту Туреччиною корветів до Європи.

Перший корабель, «Гетьман Іван Мазепа», спустили на воду 2 жовтня 2022 року. У травні 2024-го він розпочав ходові приймальні випробування. Другий корвет, «Гетьман Іван Виговський», спустили на воду 1 серпня 2024 року. Його передавання Україні заплановане на 2027 рік.

Корвети класу Ada призначені передусім для протичовнової оборони, патрулювання та боротьби з надводними цілями. Вони мають посилити можливості українського флоту в Чорному морі та стати частиною його відновлення після втрати значної частини корабельного складу внаслідок російської агресії.