США вимагають від Кремля гарантій для Європи

Сполучені Штати пропонують Росії підготувати нові пропозиції щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Вашингтон очікує від Москви конкретних кроків для зниження напруженості та гарантій, що вона не планує нової агресії проти європейських держав, повідомляє Axios.

За інформацією видання, американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф планують зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві в четвер, 12 листопада.

Під час зустрічі вони мають повторно представити ініціативу щодо безпекової угоди та спробувати переконати Росію допустити представників європейських країн до наступного раунду переговорів про завершення війни в Україні. В адміністрації США вважають, що повноцінно обговорювати гарантії безпеки без участі європейських держав неможливо.

Водночас у низці європейських столиць до підходу Вашингтона ставляться з підозрою. Щоб розвіяти занепокоєння партнерів, американська сторона запевнила, що не укладатиме з Москвою безпекових домовленостей без участі Європи та України. Крім того, Росія не матиме права вето на рішення, які стосуються безпеки європейського континенту.

Про що домовилися на переговорах в Абу-Дабі

За даними джерел Axios, попередній раунд переговорів між українською та російською делегаціями в Абу-Дабі розпочався напружено. Однією з причин стала дев'ятимісячна перерва у прямих контактах між сторонами. Однак після обговорення взаємних претензій дискусія перейшла в конструктивніше русло.

Переговори в Абу-Дабі відбувалися за посередництва США. Питання безпеки України та участі європейських партнерів залишаються серед ключових тем подальших консультацій.

Як повідомляло раніше ForUa, Умєров розповів про результати переговорів в Абу-Дабі.