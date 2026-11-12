Європарламент закликав країни ЄС визнати депортацію та русифікацію українських дітей геноцидом

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав посилити міжнародний тиск на Росію через злочини проти українських дітей. Документ стосується не лише дітей, яких російська влада примусово вивезла до РФ, а й тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях України.

За резолюцію проголосували 536 депутатів Європарламенту, восьмеро виступили проти, ще 37 утрималися. Про результати голосування повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк у четвер, 12 листопада.

За її словами, документ передбачає зміну підходу до оцінки російських злочинів. Європарламент окремо наголосив на становищі 1,6 мільйона українських дітей, які перебувають під російською окупацією. Депутати вимагають припинити їхню примусову русифікацію, ідеологічне перевиховання та мілітаризацію, а також забезпечити їм доступ до української освіти й можливість безпечно виїхати на підконтрольну Україні територію.

Окремо в резолюції зазначено, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду. Європарламент закликав держави Євросоюзу офіційно визнати ці злочини геноцидом.

Документ також передбачає розширення санкцій проти осіб та організацій, які забезпечують примусове переміщення українських дітей і їхнє перевиховання. За словами Кондратюк, ідеться не лише про російських посадовців, а й про державні корпорації, зокрема «Газпром» і «Роснефть», які, за твердженням віцеспікерки, причетні до фінансування цих процесів. У резолюції також визначено категорії осіб, щодо яких пропонують запровадити обмеження.

Ще одна принципова позиція документа полягає в тому, що повернення викрадених українських дітей не може ставати предметом політичного торгу або обмінюватися на територіальні поступки під час переговорів про завершення війни, наголосила Кондратюк.