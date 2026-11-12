«Укрзалізниця» запускає новий маршрут до Польщі

УЗ відкриває новий міжнародний залізничний маршрут Київ – Холм. Потяг №123/124 почне курсувати з 28 листопада та вперше забезпечить пряме сполучення Житомира й Луцька з Польщею, повідомили в «Укрзалізниці». Продаж квитків на новий рейс стартував 11 листопада.
Поїзд курсуватиме через день. У Холмі пасажири зможуть пересідати на потяги до Варшави, Любліна та Познані.
Розклад руху потяга Київ – Холм
З Києва потяг вирушатиме по парних числах о 18:48. Маршрут передбачає такі зупинки:
- Житомир — 21:38;
- Луцьк — 04:22 наступного дня;
- Холм — 10:47.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15.
Наступного дня він прибуватиме:
- до Луцька — о 01:00;
- до Житомира — о 08:20;
- до Києва — об 11:15.
Новий маршрут можна буде використовувати не лише для міжнародних поїздок, а й для подорожей Україною. Зокрема, пасажири зможуть користуватися ним для сполучення між Києвом, Житомиром і Луцьком.
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Автор: Тетяна Андрійко