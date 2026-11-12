«Укрзалізниця» запускає новий маршрут до Польщі

УЗ відкриває новий міжнародний залізничний маршрут Київ – Холм. Потяг №123/124 почне курсувати з 28 листопада та вперше забезпечить пряме сполучення Житомира й Луцька з Польщею, повідомили в «Укрзалізниці». Продаж квитків на новий рейс стартував 11 листопада.

Поїзд курсуватиме через день. У Холмі пасажири зможуть пересідати на потяги до Варшави, Любліна та Познані.

Розклад руху потяга Київ – Холм

З Києва потяг вирушатиме по парних числах о 18:48. Маршрут передбачає такі зупинки:

- Житомир — 21:38;

- Луцьк — 04:22 наступного дня;

- Холм — 10:47.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15.

Наступного дня він прибуватиме:

- до Луцька — о 01:00;

- до Житомира — о 08:20;

- до Києва — об 11:15.

Новий маршрут можна буде використовувати не лише для міжнародних поїздок, а й для подорожей Україною. Зокрема, пасажири зможуть користуватися ним для сполучення між Києвом, Житомиром і Луцьком.

Як повідомляло раніше ForUa, Фінляндія подарує 10 тепловозів Україні.