Євросоюз не може домовитися, хто говоритиме з Москвою

Європейський Союз, найімовірніше, не призначить єдиного спеціального представника для переговорів щодо припинення війни Росії проти України під час найближчого саміту в Дубліні. Країни-члени досі не дійшли згоди щодо такої ініціативи, повідомляє DW.

Як зазначає видання, рішення про призначення спецпосланця навряд чи ухвалять на неформальній зустрічі лідерів Євросоюзу, запланованій на п'ятницю, 13 листопада. Представник ЄС під час брифінгу висловив сумнів, що учасники саміту зможуть домовитися з цього питання.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта планує надати лідерам можливість обговорити роль Європи у мирному врегулюванні війни. Зокрема, вони врахують результати переговорів, які відбулися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Консультації щодо можливого призначення єдиного представника Євросоюзу для переговорів тривали ще з початку 2025 року. Однак країни-члени досі не змогли узгодити спільну позицію.

У червні 2026 року європейські лідери підтвердили, що в питаннях, які належать до компетенції ЄС, його представляють відповідні інституції. Водночас у тристоронніх переговорах щодо завершення війни представники Євросоюзу та окремих європейських держав поки що безпосередньої участі не брали.

Попри це, у ЄС допускають, що надалі європейським представникам доведеться напряму контактувати з Росією для врегулювання окремих питань.

Консультації щодо ситуації в Україні 10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися за участю представників Єврокомісії, Європейської ради, кількох європейських країн, Великої Британії, НАТО та США.

Як повідомляло раніше ForUa, генсек НАТО озвучив неприємний сценарій завершення війни.