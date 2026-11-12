Зеленський повідомив про нові перебої Starshield, які ускладнюють перехоплення російських дронів

Українські військові зафіксували нові системні обмеження швидкості роботи супутникової системи Starshield на території України. Через це українським підрозділам стало складніше перехоплювати російські реактивні безпілотники, а частина дронів уже досягла цілей.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 12 листопада у Telegram після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

За словами президента, перебої фіксують уже кілька днів уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України.

«Діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості», — заявив Зеленський.

Він пояснив, що такі обмеження суттєво ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів. Українські засоби протиповітряної оборони не можуть розвивати достатню швидкість, щоб вчасно наздогнати та знищити безпілотники.

«На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість і не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців і завдавати по Україні більше влучних ударів», — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що Україна намагається з'ясувати обставини обмежень з американською стороною. Компанія SpaceX та представники влади США наразі публічно не прокоментували нову ситуацію.

Попередні перебої в роботі супутникового зв’язку Starlink українська сторона фіксувала у жовтні. Тоді обмеження швидкості також вплинули на роботу української протиповітряної оборони.

24 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що швидкість роботи Starlink і Starshield відновилася. За даними систем моніторингу Міноборони, вона перевищувала 400 км/год, а зв’язок був стабільним.

Причини попередніх обмежень і те, хто саме ухвалив рішення про їх запровадження, залишилися невідомими.

Власник SpaceX Ілон Маск тоді заявляв, що Starshield є окремою системою, яку контролює уряд США, а рішення щодо її використання ухвалює американська влада. Державний секретар США Марко Рубіо заперечував, що Дональд Трамп або хтось із представників американської адміністрації вимагав змінити роботу системи.

Делегація Конгресу США, яка відвідувала Київ, заявляла, що обмеження роботи супутникового зв’язку послабили українську протиповітряну оборону та поставили під загрозу життя українських цивільних і американського персоналу.