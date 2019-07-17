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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что страна выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на формирование специального суда в Гааге, который будет судить виновных в сбивании MH17.

Об этом сказано в заявлении министра, которое было обнародовано на сайте правительства.

«Пять лет назад произошла страшная трагедия, когда самолет MH17 был сбит над восточной Украиной. 298 невинных людей, в том числе 10 британцев, погибли», — сказал Хант.

По словам главы дипломатического ведомства, он соболезнует родным и близким всех погибших и поддерживает усилия Объединенной следственной группы и властей Нидерландов по восстановлению справедливости в отношении погибших.

В связи с этим, они сделают финансовый взнос в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в формирование специализированного уголовного суда в Гааге, «чтобы помочь обеспечить, чтобы семьи и друзья жертв получили ответы, чтобы виновные в этом ужасном преступлении были привлечены к ответственности».

Также Хант отметил, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству взять на себя государственную ответственность за сбивание рейса MH17.

Напомним, глава Международной следственной группы Вилберт Паулиссен заявил, что в деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели.

Также, СБУ установила и задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет Malaysia Airlines рейса МН17 на Донбассе. К тому же, служба безопасности Украины установила более 150 лиц, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит лайнер рейса MH17.
ForUm

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