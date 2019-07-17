Глава Международной следственной группы Вилберт Паулиссен заявил, что в деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели.

Об этом сообщает NRC.

«В ходе поиска виновных в сбивании MH17 появились новые свидетели», — сказано в сообщении.

Паулиссен подчеркнул, что сейчас следствие делает новые шаги, и это все «выглядит многообещающе».

При этом, по словам главного прокурора Нидерландов и координатора следственной группы Фреда Вестербейка, все доказательства о причастности России к авиакатастрофе будут представлены в суде.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК «Бук«, который доставили на Донбасс с территории России.

Напомним, Служба безопасности Украины установила более 150 лиц, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит лайнер рейса MH17.