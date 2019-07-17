Глава Международной следственной группы Вилберт Паулиссен заявил, что в деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели.
Об этом сообщает NRC.
«В ходе поиска виновных в сбивании MH17 появились новые свидетели», — сказано в сообщении.
Паулиссен подчеркнул, что сейчас следствие делает новые шаги, и это все «выглядит многообещающе».
При этом, по словам главного прокурора Нидерландов и координатора следственной группы Фреда Вестербейка, все доказательства о причастности России к авиакатастрофе будут представлены в суде.
Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК «Бук«, который доставили на Донбасс с территории России.
Напомним, Служба безопасности Украины установила более 150 лиц, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит лайнер рейса MH17.
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