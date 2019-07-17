Пятого президента Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о заводе «Кузня на Рыбальском». Об этом сообщил на брифинге директор в Государственного бюро расследований Роман Труба, передает «Украинская правда».



«Поскольку Петр Порошенко сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий. Я рассчитываю, что он придет и даст полностью показания и материалы, которыми он располагает, чтобы следователи установили истину. …Следующий вызов состоится после 21 июля», - заявил он.

Труба отметил, что в деле о возможном уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузня на Рыбальском» не было объявлено подозрений: «Все участники этого уголовного производства находятся в равных условиях».

«Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы дать показания»? – добавил руководитель ГБР.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Порошенко вызвали на 17 июля на допрос в ГБР.

Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщила, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.