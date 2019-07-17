Пятый президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.

Об этом его защита сообщила ГБР 16 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на «Украинской правде».

В письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля.

Но, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и «не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами».

«Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019», – написал Головань.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко вызвали на 17 июля на допрос в ГБР.

Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщила, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

В мае следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий). «Речь идет о событиях 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива», - говорится в сообщении.