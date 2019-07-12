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Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщает, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

В частности, график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство Европейского Союза.

«Лидер «Европейской Солидарности» получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее», - заявили в политсиле.

Кроме того, пресс-служба «Европейской Солидарности» отмечает, что Порошенко состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию  руководства Офиса президента осуществляет незаконное «кураторство» над Государственным бюро расследований.

С 22 июля Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко вызвали на 17 июля на допрос в ГБР.
ForUm

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