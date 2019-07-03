Верховный суд Украины считает справку Генеральной прокуратуры об объявлении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который зарегистрирован кандидатом на выборы в Верховную Раду, в розыск недостаточным доказательством того, что лицо не находится в Украине. Об этом заявил глава Кассационного административного суда ВС Михаил Смокович, сообщает РБК-Украина.

По его словам, объявление в розыск не является доказательством того, что лицо не проживает на территории Украины.

«Есть такое понятие как достаточность доказательств, по которым мы четко можем сказать об определенных обстоятельствах. В данной ситуации мы должны четко сказать, что данные лица не находились на территории Украины. Суды установили, что доказательств недостаточно... Что касается справки из ГПУ, то в ней указано, что по некоторым данным, 1 января 2015 года кандидат выбыл с территории Украины, а через 10 дней вернулся. Суд посчитал, что недостаточно такой справки», - заявил глава КАС.

Смокович отметил, что есть много случаев, когда люди объявлены в розыск, а потом оказывается, что они свободно проживают на территории Украины.

«Это (справка ГПУ. - Ред.) не доказательства непроживания на территории Украины. Вы должны знать много случаев, когда люди объявлены в розыск, а потом оказывается, что люди свободно проживают на территории Украины. Поэтому суд посчитал, что недостаточно такой справки. Суд попросил ЦИК обратится к пограничной службе, к МВД, чтобы дали соответствующие доказательства... Из справки следует, что в уголовных делах есть обоснованная информация. Так должны быть в деле доказательства, что эта информация обоснована. Все судьи имеют допуск к гостайне. предоставляйте нам доказательства, и все станет на свои места», - добавил он.

Также судья отметил, что суд не мог принять в качестве доказательства показания жены блогера Анатолия Шария о его проживании за пределами Украины.

«Действительно была выдержка из интернета, слова жены Шария, что она с семьей проживает за рубежом. Суд сказал, что такое доказательство не является надлежащим, заверенным. Поэтому суд не мог принять во внимание такое доказательство», - добавил Смокович.

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.