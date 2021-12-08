7 декабря 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы на судебные решения по осужденному, который весной 2016 года, предварительно сговорившись с другим лицом, по корыстным мотивам умышленно убил водителя «Blablacar» (пункты 6, 12 . 115 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно приговору Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 28 мая 2019 года, оставленного без изменения определением Киевского апелляционного суда от 7 июня 2021 года, фигурант этого уголовного производства был также признан виновным в разбое – нападении на водителя с целью завладения его имуществом с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины), незаконном завладении автомобилем потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины), подлоге и использовании официальных документов (части 1, 4 ст. 358 УК Украины), незаконном обращении с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

За совершенные уголовные правонарушения осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Это наказание оставлено в силе Верховным Судом.

4 апреля 2016-го года Тарас Позняков на своем авто Audi А6 выехал со Львова в Киев, взяв двух пассажиров. О поездке договорился с ними на портале «Bla-Bla Car». В 30 км от Киева съехал в лес и исчез. Машину Тараса нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района столицы. На ней были другие номера. В салоне обнаружили кровь и пулевые отверстия. В багажнике - загрязненные глиной берцы.

Через полгода правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве Познякова - Дмитрия Голуба, уроженца Черновцов. Он был добровольцем ДУК «Правый сектор». Второго подозреваемого россиянина Луана Кингисеппа искали более 2 лет. Оказалось, все это время 28-летний беглец жил в столице в съемной квартире на ул. Науки, 11.

23 марта в прошлом году погиб от взрыва гранаты. Мертвым его в квартире нашли соседи.