Адвокат Анатолия Шария Елена Льошенко плотно сотрудничает с Офисом Президента
Об этом сообщает Телеграмм-канал «Инсайдер».
Доказательством этому может служить её субботний ужин с Андреем Смирновым, который отвечает в администрации президента за контакт с судами. В субботу, 4 сентября пара активно выпивала и ела в одном из столичных ресторанов.
Также известно, что Смирнов активно содействовал Льошенко в получении ею звания заслуженный юрист Украины в 2019 году – отмечает «Инсайдер».
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