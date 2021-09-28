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Служба безопасности Украины продолжает разоблачения лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с регистрацией политической партии «Партия Шария».

По данным пресс-центра СБУ, еще трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

«В СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украина» в политическую партию «Партия Шария» и в фальсификации протоколов заседаний этой «политической силы» для избрания «нужных руководителей партии», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе аналогичное подозрение получила еще одна «руководитель партии Шария».

Напомним, ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована «Партия Шария», заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной «политической силы» и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.

Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева находится дело по иску Минюста о запрете деятельности партии Шария. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.  

16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене.

Его вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля. Он не явился.

25 февраля Шарий снова не явился в СБУ для участия в допросе после чего был объявлен в государственный розыск.

В начале марта его внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.
ForUm

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