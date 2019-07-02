В Центральной избирательной комиссии говорят, что зарегистрировали кандидатом в депутаты бывшего «регионала» и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева по решению суда.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, у комиссии нет других документов, свидетельствующих, что Клюев не живет в Украине.

Радченко утверждает, что из-за этого ЦИК не может вновь отказать экс-чиновнику.

«Мы обязаны выполнить решение суда... Решение суда было повторно рассмотреть, и у нас нет других документов, которые бы нам позволили рассмотреть... Одинаковое (решение, аналогичное предыдущему. – Ред.), по сути, мы принять не можем», – заверил заместитель председателя ЦИК.

Он подчеркнул, что ведомство обязано выполнить решение суда.

По словам Радченко, у Центризбиркома все еще есть документы, согласно которым, Клюев находится за пределами государства.

«Только проблема в том, что суд их не считает такими, которые достаточно доказывают это», – говорят в ЦИК.

Там также отмечают, что неоднократно обращались в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы, но дополнительных документов не получили.

«На основании письма Генпрокуратуры Центральная избирательная комиссия сказала, что господин Клюев не проживает, отказала в регистрации. А суд сказал, что это письмо не является надлежащим и эта информация не подходит», – уверяет Радченко.

Объясняя регистрацию кандидатом блогера Анатолия Шария, член ЦИК тоже сослался на решение суда.

«На основании того же самого. Суд определил, что та информация, которая находится в ЦИК, не является приемлемой, и все», – уверяет Радченко.

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.