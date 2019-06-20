Строительство Национального музея Революции достоинства займет приблизительно три года, заявил в интервью Радио НВ министр культуры Украины Евгений Нищук.

«Дедлайнов нет, потому что конкурс выигран, сейчас подрядчики оценивают работу, есть техническое задание — очевидно, эти работы продлятся где-то около трех лет (я имею в виду сам музей). Мемориальная часть — мы, на самом деле, если бы начали тогда, когда мы все проделали и должны были начать, то он должен был быть на День независимости уже завершен», — рассказал он.

По словам главы Минкульта, мемориальная часть комплекса не была завершена из-за проведения дополнительных следственных действий Генпрокуратурой на месте строительства.

Как ранее сообщал ForUm, 13 мая на улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни.

В ГПУ заявили, что следователи и прокуроры не давали разрешение и не согласовывали проведение каких-либо строительных или подготовительных работ на улице Институтской в центре Киева.

18 мая представители С14 и Национального корпуса снесли забор на аллее Небесной Сотни в Киеве.

В Музее Революции достоинства пообещали не проводить строительные работы без согласования со следователями Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины.